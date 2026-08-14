Scotland Fan Token 今日价格

Scotland Fan Token (SFA) 今日实时价格为 $ 0.219718，过去 24 小时内变化了 8.39%。当前 SFA 兑 USD 的汇率为 $ 0.219718 每 SFA。

Scotland Fan Token 目前市值在 $ 541,793 排名第 #-，流通供应量为 2.47M SFA。过去 24 小时内，SFA 的交易价格在 $ 0.217654（低点）和 $ 0.235728（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 1.9，而历史最低价为 $ 0.196674。

短期表现方面，SFA 在过去一小时内波动了 +0.58%，过去7 天内波动了 -6.96%。过去一天，总交易量达到 $ 206.42K。

Scotland Fan Token（SFA）市场信息

市值 $ 541.79K$ 541.79K $ 541.79K 成交量（24H） $ 206.42K$ 206.42K $ 206.42K 完全稀释市值 $ 4.35M$ 4.35M $ 4.35M 流通量 2.47M 2.47M 2.47M 总供应量 19,816,458.0 19,816,458.0 19,816,458.0

Scotland Fan Token 的当前市值为 $ 541.79K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 206.42K。SFA 的流通量为 2.47M，总供应量是 19816458.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 4.35M。