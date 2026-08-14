Schwab International Equity xStock 今日价格

Schwab International Equity xStock (SCHFX) 今日实时价格为 $ 28.76，过去 24 小时内变化了 1.52%。当前 SCHFX 兑 USD 的汇率为 $ 28.76 每 SCHFX。

Schwab International Equity xStock 目前市值在 $ 188,050 排名第 #-，流通供应量为 6.54K SCHFX。过去 24 小时内，SCHFX 的交易价格在 $ 28.33（低点）和 $ 28.77（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 28.89，而历史最低价为 $ 24.1。

短期表现方面，SCHFX 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 +2.49%。过去一天，总交易量达到 $ 400.34。

Schwab International Equity xStock（SCHFX）市场信息

市值 $ 188.05K$ 188.05K $ 188.05K 成交量（24H） $ 400.34$ 400.34 $ 400.34 完全稀释市值 $ 188.05K$ 188.05K $ 188.05K 流通量 6.54K 6.54K 6.54K 总供应量 6,537.797073665763 6,537.797073665763 6,537.797073665763

Schwab International Equity xStock 的当前市值为 $ 188.05K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 400.34。SCHFX 的流通量为 6.54K，总供应量是 6537.797073665763，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 188.05K。