School Hack Coin 价格 (SHC)
今天 School Hack Coin (SHC) 的实时价格为 0.0013171 USD。目前其市值为 $ 335.31K USD。SHC 兑换 USD 的价格为实时更新。
School Hack Coin 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 2.11K USD
- School Hack Coin 当天价格变化为 -33.06%
- 其循环供应量为 254.58M USD
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今天内，School Hack Coin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.000650626693549241。
在过去30天内，School Hack Coin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0012363204。
在过去60天内，School Hack Coin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0012463701。
在过去90天内，School Hack Coin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.02762077926357178。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.000650626693549241
|-33.06%
|30天
|$ -0.0012363204
|-93.86%
|60天
|$ -0.0012463701
|-94.62%
|90天
|$ -0.02762077926357178
|-95.44%
School Hack Coin 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
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-33.06%
-53.18%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
School Hack is an educational platform that combines artificial intelligence and blockchain technology to offer personalized learning experiences. The platform operates on the Solana blockchain, facilitating swift and cost-effective transactions. School Hack's native token, SHC, allows over 2.94 million global users to access and pay for educational tools and content, incentivize participation, and engage with an AI-driven personal assistant for customized learning support. SHC tokens are utilized for unlocking premium educational resources, staking to earn rewards, and accessing a unique AI agent platform, enhancing the educational journey for users across the globe.
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|1 SHC 兑换 AUD
A$0.002094189
|1 SHC 兑换 GBP
￡0.00105368
|1 SHC 兑换 EUR
€0.001251245
|1 SHC 兑换 USD
$0.0013171
|1 SHC 兑换 MYR
RM0.005782069
|1 SHC 兑换 TRY
₺0.047099496
|1 SHC 兑换 JPY
¥0.204861734
|1 SHC 兑换 RUB
₽0.128259198
|1 SHC 兑换 INR
₹0.113876466
|1 SHC 兑换 IDR
Rp21.243545413
|1 SHC 兑换 PHP
₱0.077063521
|1 SHC 兑换 EGP
￡E.0.066171104
|1 SHC 兑换 BRL
R$0.007757719
|1 SHC 兑换 CAD
C$0.001883453
|1 SHC 兑换 BDT
৳0.160620345
|1 SHC 兑换 NGN
₦2.035696589
|1 SHC 兑换 UAH
₴0.055305029
|1 SHC 兑换 VES
Bs0.0737576
|1 SHC 兑换 PKR
Rs0.367286506
|1 SHC 兑换 KZT
₸0.680664109
|1 SHC 兑换 THB
฿0.044623348
|1 SHC 兑换 TWD
NT$0.043451129
|1 SHC 兑换 CHF
Fr0.00118539
|1 SHC 兑换 HKD
HK$0.010247038
|1 SHC 兑换 MAD
.د.م0.013131487