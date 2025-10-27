Schizodio（SCHIZODIO）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 0.00014531 24H最高价 $ 0.00016496 历史最高 $ 0.00044166 最低价 $ 0.00012259 涨跌幅（1H） +0.39% 涨跌幅（1D） +11.16% 漲跌幅（7D） +20.58%

Schizodio（SCHIZODIO）当前实时价格为 $0.00016425。过去 24 小时内，SCHIZODIO 的交易价格在 $ 0.00014531 至 $ 0.00016496 之间波动，市场活跃度显著。SCHIZODIO 的历史最高价为 $ 0.00044166，历史最低价为 $ 0.00012259。

从短期表现来看，SCHIZODIO 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.39%，过去 24 小时内变动为 +11.16%，过去 7 天内累计变动为 +20.58%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Schizodio（SCHIZODIO）市场信息

市值 $ 164.25K 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 164.25K 流通量 1.00B 总供应量 1,000,000,000.0

Schizodio 的当前市值为 $ 164.25K, 它过去 24 小时的交易量为 --。SCHIZODIO 的流通量为 1.00B，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 164.25K。