Scandic Coin 今日价格

Scandic Coin (SNC) 今日实时价格为 $ 0.159141，过去 24 小时内变化了 0.38%。当前 SNC 兑 USD 的汇率为 $ 0.159141 每 SNC。

Scandic Coin 目前市值在 $ 20,050,922 排名第 #-，流通供应量为 126.00M SNC。过去 24 小时内，SNC 的交易价格在 $ 0.158946（低点）和 $ 0.15996（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.172194，而历史最低价为 $ 0.073902。

短期表现方面，SNC 在过去一小时内波动了 -0.04%，过去7 天内波动了 -0.86%。过去一天，总交易量达到 $ 194.87K。

Scandic Coin（SNC）市场信息

市值 $ 20.05M$ 20.05M $ 20.05M 成交量（24H） $ 194.87K$ 194.87K $ 194.87K 完全稀释市值 $ 159.13M$ 159.13M $ 159.13M 流通量 126.00M 126.00M 126.00M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Scandic Coin 的当前市值为 $ 20.05M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 194.87K。SNC 的流通量为 126.00M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 159.13M。