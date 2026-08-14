Scam Altman 今日价格

Scam Altman (SCAM) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 16.45%。当前 SCAM 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 SCAM。

Scam Altman 目前市值在 $ 182,336 排名第 #-，流通供应量为 999.83M SCAM。过去 24 小时内，SCAM 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.01189349，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，SCAM 在过去一小时内波动了 +0.57%，过去7 天内波动了 +1.00%。过去一天，总交易量达到 $ 20.13K。

Scam Altman（SCAM）市场信息

市值 $ 182.34K$ 182.34K $ 182.34K 成交量（24H） $ 20.13K$ 20.13K $ 20.13K 完全稀释市值 $ 182.34K$ 182.34K $ 182.34K 流通量 999.83M 999.83M 999.83M 总供应量 999,826,158.617369 999,826,158.617369 999,826,158.617369

Scam Altman 的当前市值为 $ 182.34K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 20.13K。SCAM 的流通量为 999.83M，总供应量是 999826158.617369，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 182.34K。