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sBTC 价格 (SBTC)

USD

sBTC (SBTC) 实时价格图表

$29,046
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0.00%(1D)

今天 sBTC (SBTC) 的价格

今天 sBTC (SBTC) 的实时价格为 29,046 USD。目前其市值为 $ 5.82M USD。SBTC 兑换 USD 的价格为实时更新。
sBTC 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 161.16 USD
- sBTC 当天价格变化为 --
- 其循环供应量为 200.37 USD

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sBTC (SBTC) 价格表现 USD

今天内，sBTC 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，sBTC 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -18,247.6528134000
在过去60天内，sBTC 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -15,585.1483188000
在过去90天内，sBTC 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0--
30天$ -18,247.6528134000-62.82%
60天$ -15,585.1483188000-53.65%
90天$ 0--

sBTC (SBTC) 价格分析

sBTC 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 88,688
$ 88,688$ 88,688

--

--

-61.92%

sBTC (SBTC) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 5.82M
$ 5.82M$ 5.82M

$ 161.16
$ 161.16$ 161.16

200.37
200.37 200.37

什么是sBTC (SBTC)

sBTC or synthetic BTC is a synthetic asset launched by Synthetix Exchange. sBTC mirrors and tracks the price of Bitcoin provided by an oracle - Chainlink.

MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！

sBTC (SBTC) 资源

官网

大家还在问：关于 sBTC (SBTC) 的其他问题

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SBTC 兑换为当地货币

1 SBTC 兑换 AUD
A$46,764.06
1 SBTC 兑换 GBP
23,236.8
1 SBTC 兑换 EUR
27,884.16
1 SBTC 兑换 USD
$29,046
1 SBTC 兑换 MYR
RM129,835.62
1 SBTC 兑换 TRY
1,025,614.26
1 SBTC 兑换 JPY
¥4,561,093.38
1 SBTC 兑换 RUB
3,238,338.54
1 SBTC 兑换 INR
2,490,694.5
1 SBTC 兑换 IDR
Rp468,483,805.38
1 SBTC 兑换 PHP
1,682,053.86
1 SBTC 兑换 EGP
￡E.1,474,374.96
1 SBTC 兑换 BRL
R$180,666.12
1 SBTC 兑换 CAD
C$41,826.24
1 SBTC 兑换 BDT
3,470,997
1 SBTC 兑换 NGN
44,893,207.14
1 SBTC 兑换 UAH
1,223,127.06
1 SBTC 兑换 VES
Bs1,481,346
1 SBTC 兑换 PKR
Rs8,095,120.2
1 SBTC 兑换 KZT
15,247,116.78
1 SBTC 兑换 THB
฿994,825.5
1 SBTC 兑换 TWD
NT$955,322.94
1 SBTC 兑换 CHF
Fr26,141.4
1 SBTC 兑换 HKD
HK$225,687.42
1 SBTC 兑换 MAD
.د.م293,655.06