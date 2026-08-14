Savings USDD 今日价格

Savings USDD (SUSDD) 今日实时价格为 $ 1.061，过去 24 小时内变化了 0.04%。当前 SUSDD 兑 USD 的汇率为 $ 1.061 每 SUSDD。

Savings USDD 目前市值在 $ 255,306,282 排名第 #-，流通供应量为 240.67M SUSDD。过去 24 小时内，SUSDD 的交易价格在 $ 1.06（低点）和 $ 1.062（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 1.062，而历史最低价为 $ 0.637557。

短期表现方面，SUSDD 在过去一小时内波动了 +0.00%，过去7 天内波动了 +0.44%。过去一天，总交易量达到 $ 179.75。

Savings USDD（SUSDD）市场信息

市值 $ 255.31M$ 255.31M $ 255.31M 成交量（24H） $ 179.75$ 179.75 $ 179.75 完全稀释市值 $ 255.31M$ 255.31M $ 255.31M 流通量 240.67M 240.67M 240.67M 总供应量 240,674,769.0091071 240,674,769.0091071 240,674,769.0091071

Savings USDD 的当前市值为 $ 255.31M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 179.75。SUSDD 的流通量为 240.67M，总供应量是 240674769.0091071，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 255.31M。