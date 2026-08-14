Savanna Survival 今日价格

Savanna Survival (SVSA) 今日实时价格为 $ 0.00114562，过去 24 小时内变化了 0.06%。当前 SVSA 兑 USD 的汇率为 $ 0.00114562 每 SVSA。

Savanna Survival 目前市值在 $ 219,738 排名第 #-，流通供应量为 191.81M SVSA。过去 24 小时内，SVSA 的交易价格在 $ 0.00114556（低点）和 $ 0.00114662（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.085655，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，SVSA 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 -0.12%。过去一天，总交易量达到 $ 75.00。

Savanna Survival（SVSA）市场信息

市值 $ 219.74K$ 219.74K $ 219.74K 成交量（24H） $ 75.00$ 75.00 $ 75.00 完全稀释市值 $ 1.15M$ 1.15M $ 1.15M 流通量 191.81M 191.81M 191.81M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Savanna Survival 的当前市值为 $ 219.74K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 75.00。SVSA 的流通量为 191.81M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.15M。