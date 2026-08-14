Saturn sUSDat 今日价格

Saturn sUSDat (SUSDAT) 今日实时价格为 $ 0.974348，过去 24 小时内变化了 0.64%。当前 SUSDAT 兑 USD 的汇率为 $ 0.974348 每 SUSDAT。

Saturn sUSDat 目前市值在 $ 79,257,245 排名第 #-，流通供应量为 81.34M SUSDAT。过去 24 小时内，SUSDAT 的交易价格在 $ 0.972299（低点）和 $ 0.982884（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 1.021，而历史最低价为 $ 0.695599。

短期表现方面，SUSDAT 在过去一小时内波动了 -0.18%，过去7 天内波动了 +1.12%。过去一天，总交易量达到 $ 1.12M。

Saturn sUSDat（SUSDAT）市场信息

市值 $ 79.26M$ 79.26M $ 79.26M 成交量（24H） $ 1.12M$ 1.12M $ 1.12M 完全稀释市值 $ 79.26M$ 79.26M $ 79.26M 流通量 81.34M 81.34M 81.34M 总供应量 81,344,736.79190968 81,344,736.79190968 81,344,736.79190968

Saturn sUSDat 的当前市值为 $ 79.26M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 1.12M。SUSDAT 的流通量为 81.34M，总供应量是 81344736.79190968，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 79.26M。