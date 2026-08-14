Saturn Dollar 今日价格

Saturn Dollar (USDAT) 今日实时价格为 $ 0.999142，过去 24 小时内变化了 0.01%。当前 USDAT 兑 USD 的汇率为 $ 0.999142 每 USDAT。

Saturn Dollar 目前市值在 $ 95,506,852 排名第 #-，流通供应量为 95.59M USDAT。过去 24 小时内，USDAT 的交易价格在 $ 0.998682（低点）和 $ 1.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 1.042，而历史最低价为 $ 0.997621。

短期表现方面，USDAT 在过去一小时内波动了 +0.00%，过去7 天内波动了 -0.02%。过去一天，总交易量达到 $ 3.71M。

Saturn Dollar（USDAT）市场信息

市值 $ 95.51M$ 95.51M $ 95.51M 成交量（24H） $ 3.71M$ 3.71M $ 3.71M 完全稀释市值 $ 95.51M$ 95.51M $ 95.51M 流通量 95.59M 95.59M 95.59M 总供应量 95,589,844.1765 95,589,844.1765 95,589,844.1765

Saturn Dollar 的当前市值为 $ 95.51M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 3.71M。USDAT 的流通量为 95.59M，总供应量是 95589844.1765，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 95.51M。