Satu Wallet Token 今日价格

Satu Wallet Token (SATU) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.57%。当前 SATU 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 SATU。

Satu Wallet Token 目前市值在 $ 46,677 排名第 #-，流通供应量为 974.14M SATU。过去 24 小时内，SATU 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，SATU 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 -10.22%。过去一天，总交易量达到 --。

Satu Wallet Token（SATU）市场信息

市值 $ 46.68K$ 46.68K $ 46.68K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 47.34K$ 47.34K $ 47.34K 流通量 974.14M 974.14M 974.14M 总供应量 987,964,028.398321 987,964,028.398321 987,964,028.398321

Satu Wallet Token 的当前市值为 $ 46.68K, 它过去 24 小时的交易量为 --。SATU 的流通量为 974.14M，总供应量是 987964028.398321，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 47.34K。