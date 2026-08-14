SatoshiVM 今日价格

SatoshiVM (SAVM) 今日实时价格为 $ 0.00400369，过去 24 小时内变化了 0.30%。当前 SAVM 兑 USD 的汇率为 $ 0.00400369 每 SAVM。

SatoshiVM 目前市值在 $ 29,440 排名第 #-，流通供应量为 7.35M SAVM。过去 24 小时内，SAVM 的交易价格在 $ 0.00396066（低点）和 $ 0.00402641（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 14.77，而历史最低价为 $ 0.00326。

短期表现方面，SAVM 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 +1.49%。过去一天，总交易量达到 $ 6.41。

SatoshiVM（SAVM）市场信息

市值 $ 29.44K$ 29.44K $ 29.44K 成交量（24H） $ 6.41$ 6.41 $ 6.41 完全稀释市值 $ 84.08K$ 84.08K $ 84.08K 流通量 7.35M 7.35M 7.35M 总供应量 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

SatoshiVM 的当前市值为 $ 29.44K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 6.41。SAVM 的流通量为 7.35M，总供应量是 21000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 84.08K。