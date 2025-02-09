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Satoshi Stablecoin 价格 (SATUSD)

USD

Satoshi Stablecoin (SATUSD) 实时价格图表

$1.24
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+0.60%(1D)

今天 Satoshi Stablecoin (SATUSD) 的价格

今天 Satoshi Stablecoin (SATUSD) 的实时价格为 1.24 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。SATUSD 兑换 USD 的价格为实时更新。
Satoshi Stablecoin 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 40.60 USD
- Satoshi Stablecoin 当天价格变化为 +0.65%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Satoshi Stablecoin (SATUSD) 价格表现 USD

今天内，Satoshi Stablecoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00796625
在过去30天内，Satoshi Stablecoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.2938519760
在过去60天内，Satoshi Stablecoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.2374833120
在过去90天内，Satoshi Stablecoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.2475294482922984

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00796625+0.65%
30天$ +0.2938519760+23.70%
60天$ +0.2374833120+19.15%
90天$ +0.2475294482922984+24.94%

Satoshi Stablecoin (SATUSD) 价格分析

Satoshi Stablecoin 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 1.22
$ 1.22$ 1.22

$ 1.24
$ 1.24$ 1.24

$ 1.3
$ 1.3$ 1.3

-0.34%

+0.65%

+23.46%

Satoshi Stablecoin (SATUSD) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 40.60
$ 40.60$ 40.60

0.00
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什么是Satoshi Stablecoin (SATUSD)

Satoshi Protocol is the first universal stablecoin protocol backed by Bitcoin, allowing users to deposit BTC as collateral to borrow stablecoin $SAT. This serves as the cornerstone for BTCfi to unleash trillions worth of Bitcoin.

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Satoshi Stablecoin (SATUSD) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 Satoshi Stablecoin (SATUSD) 的其他问题

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SATUSD 兑换为当地货币

1 SATUSD 兑换 AUD
A$1.9716
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0.992
1 SATUSD 兑换 EUR
1.1904
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$1.24
1 SATUSD 兑换 MYR
RM5.5056
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44.4912
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¥187.5872
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1 SATUSD 兑换 INR
108.8472
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Rp20,327.8656
1 SATUSD 兑换 PHP
71.9448
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￡E.62.31
1 SATUSD 兑换 BRL
R$7.192
1 SATUSD 兑换 CAD
C$1.7608
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