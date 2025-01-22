Satoshi Nakamoto 价格 (SATOSHI)
今天 Satoshi Nakamoto (SATOSHI) 的实时价格为 2.78 USD。目前其市值为 $ 5.84M USD。SATOSHI 兑换 USD 的价格为实时更新。
Satoshi Nakamoto 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 115.21K USD
- Satoshi Nakamoto 当天价格变化为 +7.17%
- 其循环供应量为 2.10M USD
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今天内，Satoshi Nakamoto 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.186227。
在过去30天内，Satoshi Nakamoto 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +5.7409543700。
在过去60天内，Satoshi Nakamoto 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +6.8721805720。
在过去90天内，Satoshi Nakamoto 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +2.0692544338453951。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.186227
|+7.17%
|30天
|$ +5.7409543700
|+206.51%
|60天
|$ +6.8721805720
|+247.20%
|90天
|$ +2.0692544338453951
|+291.14%
Satoshi Nakamoto 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.28%
+7.17%
-24.36%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
This is a legacy token commemorating the pseudonym Satoshi Nakamoto.
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|1 SATOSHI 兑换 AUD
A$4.4202
|1 SATOSHI 兑换 GBP
￡2.2518
|1 SATOSHI 兑换 EUR
€2.6688
|1 SATOSHI 兑换 USD
$2.78
|1 SATOSHI 兑换 MYR
RM12.3432
|1 SATOSHI 兑换 TRY
₺99.107
|1 SATOSHI 兑换 JPY
¥433.4854
|1 SATOSHI 兑换 RUB
₽274.9142
|1 SATOSHI 兑换 INR
₹240.5256
|1 SATOSHI 兑换 IDR
Rp45,573.7632
|1 SATOSHI 兑换 PHP
₱162.6856
|1 SATOSHI 兑换 EGP
￡E.139.8062
|1 SATOSHI 兑换 BRL
R$16.7356
|1 SATOSHI 兑换 CAD
C$3.9754
|1 SATOSHI 兑换 BDT
৳336.6302
|1 SATOSHI 兑换 NGN
₦4,310.0564
|1 SATOSHI 兑换 UAH
₴117.1214
|1 SATOSHI 兑换 VES
Bs152.9
|1 SATOSHI 兑换 PKR
Rs770.9218
|1 SATOSHI 兑换 KZT
₸1,448.658
|1 SATOSHI 兑换 THB
฿94.103
|1 SATOSHI 兑换 TWD
NT$91.1006
|1 SATOSHI 兑换 CHF
Fr2.502
|1 SATOSHI 兑换 HKD
HK$21.6284
|1 SATOSHI 兑换 MAD
.د.م27.7444