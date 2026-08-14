SatLayer 今日价格

SatLayer (SLAY) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.60%。当前 SLAY 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 SLAY。

SatLayer 目前市值在 $ 177,360 排名第 #-，流通供应量为 609.00M SLAY。过去 24 小时内，SLAY 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.098666，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，SLAY 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 +6.35%。过去一天，总交易量达到 $ 21.12。

SatLayer（SLAY）市场信息

市值 $ 177.36K$ 177.36K $ 177.36K 成交量（24H） $ 21.12$ 21.12 $ 21.12 完全稀释市值 $ 611.59K$ 611.59K $ 611.59K 流通量 609.00M 609.00M 609.00M 总供应量 2,100,000,000.0 2,100,000,000.0 2,100,000,000.0

SatLayer 的当前市值为 $ 177.36K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 21.12。SLAY 的流通量为 609.00M，总供应量是 2100000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 611.59K。