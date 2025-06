什么是Sapiens AI (SPN)

Sapiens is revolutionizing the way businesses connect, grow, and thrive in Web3 through a data-driven, community-powered ecosystem. By combining LLM technology with tokenized incentives, we make sales intelligence smarter, faster, and more reliable. Searchable Contact Engine Discover meaningful Web3 contacts with our LLM-powered interface, delivering accurate insights in real-time. Tokenized Ecosystem SPN tokens power the platform, incentivizing users to contribute, validate, and grow the network. Automated Sales Outreach Leverage AI-driven automation to connect with the right contacts, tailored to your company’s information and specific needs, ensuring targeted, efficient outreach that delivers results.

Sapiens AI(SPN)代币经济

了解 Sapiens AI(SPN)的代币经济,有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制,代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 SPN 代币的完整经济学!