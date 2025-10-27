Sao Paulo FC Fan Token（SPFC）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.03080701 $ 0.03080701 $ 0.03080701 24H最低价 $ 0.03219077 $ 0.03219077 $ 0.03219077 24H最高价 24H最低价 $ 0.03080701$ 0.03080701 $ 0.03080701 24H最高价 $ 0.03219077$ 0.03219077 $ 0.03219077 历史最高 $ 2.33$ 2.33 $ 2.33 最低价 $ 0.0148642$ 0.0148642 $ 0.0148642 涨跌幅（1H） -0.01% 涨跌幅（1D） +3.87% 漲跌幅（7D） +3.38% 漲跌幅（7D） +3.38%

Sao Paulo FC Fan Token（SPFC）当前实时价格为 $0.03209792。过去 24 小时内，SPFC 的交易价格在 $ 0.03080701 至 $ 0.03219077 之间波动，市场活跃度显著。SPFC 的历史最高价为 $ 2.33，历史最低价为 $ 0.0148642。

从短期表现来看，SPFC 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.01%，过去 24 小时内变动为 +3.87%，过去 7 天内累计变动为 +3.38%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Sao Paulo FC Fan Token（SPFC）市场信息

市值 $ 153.81K$ 153.81K $ 153.81K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 642.38K$ 642.38K $ 642.38K 流通量 4.79M 4.79M 4.79M 总供应量 20,000,000.0 20,000,000.0 20,000,000.0

Sao Paulo FC Fan Token 的当前市值为 $ 153.81K, 它过去 24 小时的交易量为 --。SPFC 的流通量为 4.79M，总供应量是 20000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 642.38K。