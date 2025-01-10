Santa Pepe 价格 (SANTAPEPE)
今天 Santa Pepe (SANTAPEPE) 的实时价格为 0 USD。目前其市值为 $ 9.34K USD。SANTAPEPE 兑换 USD 的价格为实时更新。
Santa Pepe 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 4.22 USD
- Santa Pepe 当天价格变化为 -2.04%
- 其循环供应量为 990.40M USD
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今天内，Santa Pepe 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去30天内，Santa Pepe 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去60天内，Santa Pepe 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，Santa Pepe 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
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|涨跌幅 (USD)
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|今日
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|30天
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|60天
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Santa Pepe 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
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深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Santa Pepe is the jolly green meme machine, sliding down the blockchain chimney to fill your bags with holiday cheer (and maybe some gains)! Decked out in his froggy Santa hat, he's here to spread laughter, lols, and a bit of FOMO, proving that the best gifts come wrapped in memes. As a community focused meme coin we know that just like the holidays themselves, crypto is better with friends and family by your side!Ho-ho-HODL! 🎅🐸
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