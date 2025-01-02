Sanin Inu 价格 (SANI)
今天 Sanin Inu (SANI) 的实时价格为 0 USD。目前其市值为 $ 572.53K USD。SANI 兑换 USD 的价格为实时更新。
Sanin Inu 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 167.87 USD
- Sanin Inu 当天价格变化为 +3.84%
- 其循环供应量为 883.24B USD
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今天内，Sanin Inu 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去30天内，Sanin Inu 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去60天内，Sanin Inu 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，Sanin Inu 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|+3.84%
|30天
|$ 0
|-24.81%
|60天
|$ 0
|-21.40%
|90天
|$ 0
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Sanin Inu 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.52%
+3.84%
+15.07%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Sanin Inu – The Shiba Inu Killer is a decentralized experiment that intends to employ a community with the collective goal of solid organic growth.
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