Sandisk Corporation xStock 今日价格

Sandisk Corporation xStock (SNDKX) 今日实时价格为 $ 1,588.85，过去 24 小时内变化了 18.40%。当前 SNDKX 兑 USD 的汇率为 $ 1,588.85 每 SNDKX。

Sandisk Corporation xStock 目前市值在 $ 13,715,421 排名第 #-，流通供应量为 8.63K SNDKX。过去 24 小时内，SNDKX 的交易价格在 $ 1,341.19（低点）和 $ 1,573.68（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 16,187,595，而历史最低价为 $ 892.27。

短期表现方面，SNDKX 在过去一小时内波动了 +1.83%，过去7 天内波动了 +25.16%。过去一天，总交易量达到 $ 1.40M。

Sandisk Corporation xStock（SNDKX）市场信息

市值 $ 13.72M$ 13.72M $ 13.72M 成交量（24H） $ 1.40M$ 1.40M $ 1.40M 完全稀释市值 $ 107.37M$ 107.37M $ 107.37M 流通量 8.63K 8.63K 8.63K 总供应量 ---- --

Sandisk Corporation xStock 的当前市值为 $ 13.72M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 1.40M。SNDKX 的流通量为 8.63K，总供应量是 ，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 107.37M。