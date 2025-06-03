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Sanctum Infinity 价格 (INF)

USD

Sanctum Infinity (INF) 实时价格图表

$212.07
$212.07$212.07
+4.10%(1D)

今天 Sanctum Infinity (INF) 的价格

今天 Sanctum Infinity (INF) 的实时价格为 212.06 USD。目前其市值为 $ 46.27M USD。INF 兑换 USD 的价格为实时更新。
Sanctum Infinity 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- Sanctum Infinity 当天价格变化为 +4.17%
- 其循环供应量为 218.18K USD

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Sanctum Infinity (INF) 价格表现 USD

今天内，Sanctum Infinity 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +8.49
在过去30天内，Sanctum Infinity 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +23.1657949020
在过去60天内，Sanctum Infinity 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +78.6695522680
在过去90天内，Sanctum Infinity 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +23.3350134208578

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +8.49+4.17%
30天$ +23.1657949020+10.92%
60天$ +78.6695522680+37.10%
90天$ +23.3350134208578+12.36%

Sanctum Infinity (INF) 价格分析

Sanctum Infinity 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 201.77
$ 201.77$ 201.77

$ 215.04
$ 215.04$ 215.04

$ 363.89
$ 363.89$ 363.89

+0.43%

+4.17%

-8.97%

Sanctum Infinity (INF) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 46.27M
$ 46.27M$ 46.27M

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218.18K
218.18K 218.18K

什么是Sanctum Infinity (INF)

Socean is a noncustodial stake pool for the Solana blockchain based on the Solana stake pool reference implementation. Users deposit SOL, we stake it for them, and give them a derivative token called SOCN that can be redeemed for SOL at any time. The SOCN token can then be used in several different use-cases, like lending/borrowing, liquidity provision, trading, etc.

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Sanctum Infinity (INF) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 Sanctum Infinity (INF) 的其他问题

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INF 兑换为当地货币

1 INF 兑换 VND
5,580,358.9
1 INF 兑换 AUD
A$326.5724
1 INF 兑换 GBP
154.8038
1 INF 兑换 EUR
184.4922
1 INF 兑换 USD
$212.06
1 INF 兑换 MYR
RM899.1344
1 INF 兑换 TRY
8,302.149
1 INF 兑换 JPY
¥30,292.771
1 INF 兑换 RUB
16,682.7602
1 INF 兑换 INR
18,145.9742
1 INF 兑换 IDR
Rp3,476,392.8864
1 INF 兑换 KRW
291,289.8572
1 INF 兑换 PHP
11,799.0184
1 INF 兑换 EGP
￡E.10,535.1408
1 INF 兑换 BRL
R$1,202.3802
1 INF 兑换 CAD
C$290.5222
1 INF 兑换 BDT
25,847.9934
1 INF 兑换 NGN
335,006.0262
1 INF 兑换 UAH
8,815.3342
1 INF 兑换 VES
Bs20,357.76
1 INF 兑换 PKR
Rs59,650.3574
1 INF 兑换 KZT
108,193.012
1 INF 兑换 THB
฿6,898.3118
1 INF 兑换 TWD
NT$6,359.6794
1 INF 兑换 AED
د.إ778.2602
1 INF 兑换 CHF
Fr171.7686
1 INF 兑换 HKD
HK$1,662.5504
1 INF 兑换 MAD
.د.م1,946.7108
1 INF 兑换 MXN
$4,073.6726