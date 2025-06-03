Sanctum Infinity 价格 (INF)
今天 Sanctum Infinity (INF) 的实时价格为 212.06 USD。目前其市值为 $ 46.27M USD。INF 兑换 USD 的价格为实时更新。
Sanctum Infinity 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- Sanctum Infinity 当天价格变化为 +4.17%
- 其循环供应量为 218.18K USD
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今天内，Sanctum Infinity 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +8.49。
在过去30天内，Sanctum Infinity 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +23.1657949020。
在过去60天内，Sanctum Infinity 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +78.6695522680。
在过去90天内，Sanctum Infinity 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +23.3350134208578。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +8.49
|+4.17%
|30天
|$ +23.1657949020
|+10.92%
|60天
|$ +78.6695522680
|+37.10%
|90天
|$ +23.3350134208578
|+12.36%
Sanctum Infinity 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.43%
+4.17%
-8.97%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Socean is a noncustodial stake pool for the Solana blockchain based on the Solana stake pool reference implementation. Users deposit SOL, we stake it for them, and give them a derivative token called SOCN that can be redeemed for SOL at any time. The SOCN token can then be used in several different use-cases, like lending/borrowing, liquidity provision, trading, etc.
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|1 INF 兑换 VND
₫5,580,358.9
|1 INF 兑换 AUD
A$326.5724
|1 INF 兑换 GBP
￡154.8038
|1 INF 兑换 EUR
€184.4922
|1 INF 兑换 USD
$212.06
|1 INF 兑换 MYR
RM899.1344
|1 INF 兑换 TRY
₺8,302.149
|1 INF 兑换 JPY
¥30,292.771
|1 INF 兑换 RUB
₽16,682.7602
|1 INF 兑换 INR
₹18,145.9742
|1 INF 兑换 IDR
Rp3,476,392.8864
|1 INF 兑换 KRW
₩291,289.8572
|1 INF 兑换 PHP
₱11,799.0184
|1 INF 兑换 EGP
￡E.10,535.1408
|1 INF 兑换 BRL
R$1,202.3802
|1 INF 兑换 CAD
C$290.5222
|1 INF 兑换 BDT
৳25,847.9934
|1 INF 兑换 NGN
₦335,006.0262
|1 INF 兑换 UAH
₴8,815.3342
|1 INF 兑换 VES
Bs20,357.76
|1 INF 兑换 PKR
Rs59,650.3574
|1 INF 兑换 KZT
₸108,193.012
|1 INF 兑换 THB
฿6,898.3118
|1 INF 兑换 TWD
NT$6,359.6794
|1 INF 兑换 AED
د.إ778.2602
|1 INF 兑换 CHF
Fr171.7686
|1 INF 兑换 HKD
HK$1,662.5504
|1 INF 兑换 MAD
.د.م1,946.7108
|1 INF 兑换 MXN
$4,073.6726