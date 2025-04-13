SamurAI 价格 (SAMURAI)
今天 SamurAI (SAMURAI) 的实时价格为 0.0014036 USD。目前其市值为 $ 1.41M USD。SAMURAI 兑换 USD 的价格为实时更新。
SamurAI 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- SamurAI 当天价格变化为 +25.69%
- 其循环供应量为 1000.00M USD
在获取 MEXC 上从 SAMURAI兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 SAMURAI 价格信息的首选平台。
今天内，SamurAI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00028689。
在过去30天内，SamurAI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去60天内，SamurAI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，SamurAI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00028689
|+25.69%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
SamurAI 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.09%
+25.69%
-49.68%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
SamurAI aims to democratize access of institutional-grade quantitative trading tools to retail traders. SamurAI offers decentralized, AI-driven trading tools that utilize the same data sources and analytical techniques as leading financial institutions. Their platform provides users with a comprehensive terminal for research, analysis, and trading, integrating public and private data, sentiment analysis, and community engagement. This empowers crypto enthusiasts and traders to make informed decisions and gain a competitive edge in volatile markets.
MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！
加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。
|1 SAMURAI 兑换 VND
₫35.9897076
|1 SAMURAI 兑换 AUD
A$0.002231724
|1 SAMURAI 兑换 GBP
￡0.001066736
|1 SAMURAI 兑换 EUR
€0.001235168
|1 SAMURAI 兑换 USD
$0.0014036
|1 SAMURAI 兑换 MYR
RM0.006203912
|1 SAMURAI 兑换 TRY
₺0.053421016
|1 SAMURAI 兑换 JPY
¥0.201430636
|1 SAMURAI 兑换 RUB
₽0.116751448
|1 SAMURAI 兑换 INR
₹0.120653456
|1 SAMURAI 兑换 IDR
Rp23.393323976
|1 SAMURAI 兑换 KRW
₩1.99374362
|1 SAMURAI 兑换 PHP
₱0.080257848
|1 SAMURAI 兑换 EGP
￡E.0.071976608
|1 SAMURAI 兑换 BRL
R$0.008225096
|1 SAMURAI 兑换 CAD
C$0.001936968
|1 SAMURAI 兑换 BDT
৳0.1701865
|1 SAMURAI 兑换 NGN
₦2.231471352
|1 SAMURAI 兑换 UAH
₴0.057982716
|1 SAMURAI 兑换 VES
Bs0.0996556
|1 SAMURAI 兑换 PKR
Rs0.392713244
|1 SAMURAI 兑换 KZT
₸0.723864592
|1 SAMURAI 兑换 THB
฿0.046978492
|1 SAMURAI 兑换 TWD
NT$0.045434532
|1 SAMURAI 兑换 AED
د.إ0.005151212
|1 SAMURAI 兑换 CHF
Fr0.001136916
|1 SAMURAI 兑换 HKD
HK$0.0108779
|1 SAMURAI 兑换 MAD
.د.م0.013025408
|1 SAMURAI 兑换 MXN
$0.02849308