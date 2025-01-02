Samsunspor Fan Token 价格 (SAM)
今天 Samsunspor Fan Token (SAM) 的实时价格为 0.485014 USD。目前其市值为 $ 775.38K USD。SAM 兑换 USD 的价格为实时更新。
Samsunspor Fan Token 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 14.98K USD
- Samsunspor Fan Token 当天价格变化为 +2.31%
- 其循环供应量为 1.60M USD
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今天内，Samsunspor Fan Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.01096017。
在过去30天内，Samsunspor Fan Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0813520287。
在过去60天内，Samsunspor Fan Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0949968790。
在过去90天内，Samsunspor Fan Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.1872018805190973。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.01096017
|+2.31%
|30天
|$ -0.0813520287
|-16.77%
|60天
|$ -0.0949968790
|-19.58%
|90天
|$ -0.1872018805190973
|-27.84%
Samsunspor Fan Token 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.08%
+2.31%
-0.73%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Fan Tokens allow fans across multiple sports verticals to exercise their share of influence within their favourite teams/leagues/clubs. Through Socios.com, fans are empowered to participate in certain club decisions, for example, choosing a goal celebration song in a football stadium, choosing which fighters should go head to head in MMA, and more. Thanks to Fan Tokens, holders receive access to once-in-a-lifetime experiences such as player meet and greets, training day events & much much more.
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|1 SAM 兑换 AUD
A$0.78087254
|1 SAM 兑换 GBP
￡0.3880112
|1 SAM 兑换 EUR
€0.46561344
|1 SAM 兑换 USD
$0.485014
|1 SAM 兑换 MYR
RM2.16801258
|1 SAM 兑换 TRY
₺17.12584434
|1 SAM 兑换 JPY
¥76.16174842
|1 SAM 兑换 RUB
₽54.07421086
|1 SAM 兑换 INR
₹41.5899505
|1 SAM 兑换 IDR
Rp7,822.80535642
|1 SAM 兑换 PHP
₱28.08716074
|1 SAM 兑换 EGP
￡E.24.61931064
|1 SAM 兑换 BRL
R$3.01678708
|1 SAM 兑换 CAD
C$0.69842016
|1 SAM 兑换 BDT
৳57.959173
|1 SAM 兑换 NGN
₦749.63278826
|1 SAM 兑换 UAH
₴20.42393954
|1 SAM 兑换 VES
Bs24.735714
|1 SAM 兑换 PKR
Rs135.1734018
|1 SAM 兑换 KZT
₸254.59839902
|1 SAM 兑换 THB
฿16.6117295
|1 SAM 兑换 TWD
NT$15.95211046
|1 SAM 兑换 CHF
Fr0.4365126
|1 SAM 兑换 HKD
HK$3.76855878
|1 SAM 兑换 MAD
.د.م4.90349154