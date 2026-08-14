Samoyedcoin 今日价格

Samoyedcoin (SAMO) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.33%。当前 SAMO 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 SAMO。

Samoyedcoin 目前市值在 $ 1,437,018 排名第 #-，流通供应量为 5.74B SAMO。过去 24 小时内，SAMO 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.236987，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，SAMO 在过去一小时内波动了 -0.54%，过去7 天内波动了 +1.69%。过去一天，总交易量达到 $ 1.56K。

Samoyedcoin（SAMO）市场信息

市值 $ 1.44M$ 1.44M $ 1.44M 成交量（24H） $ 1.56K$ 1.56K $ 1.56K 完全稀释市值 $ 1.44M$ 1.44M $ 1.44M 流通量 5.74B 5.74B 5.74B 总供应量 5,736,255,292.426485 5,736,255,292.426485 5,736,255,292.426485

Samoyedcoin 的当前市值为 $ 1.44M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 1.56K。SAMO 的流通量为 5.74B，总供应量是 5736255292.426485，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.44M。