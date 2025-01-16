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SALSA Liquid MultiversX 价格 (LEGLD)

USD

SALSA Liquid MultiversX (LEGLD) 实时价格图表

$41.51
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+11.90%(1D)

今天 SALSA Liquid MultiversX (LEGLD) 的价格

今天 SALSA Liquid MultiversX (LEGLD) 的实时价格为 41.51 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。LEGLD 兑换 USD 的价格为实时更新。
SALSA Liquid MultiversX 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 3.17K USD
- SALSA Liquid MultiversX 当天价格变化为 +12.00%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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SALSA Liquid MultiversX (LEGLD) 价格表现 USD

今天内，SALSA Liquid MultiversX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +4.45
在过去30天内，SALSA Liquid MultiversX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.9674611170
在过去60天内，SALSA Liquid MultiversX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +9.3679394410
在过去90天内，SALSA Liquid MultiversX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +13.10430201572438

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +4.45+12.00%
30天$ -0.9674611170-2.33%
60天$ +9.3679394410+22.57%
90天$ +13.10430201572438+46.13%

SALSA Liquid MultiversX (LEGLD) 价格分析

SALSA Liquid MultiversX 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 37.05
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$ 41.58
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$ 92.14
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+0.93%

+12.00%

+11.18%

SALSA Liquid MultiversX (LEGLD) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
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$ 3.17K
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什么是SALSA Liquid MultiversX (LEGLD)

This is the Liquid EGLD token of SALSA - Staking Agency Liquid Staking Algorithm.

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SALSA Liquid MultiversX (LEGLD) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 SALSA Liquid MultiversX (LEGLD) 的其他问题

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LEGLD 兑换为当地货币

1 LEGLD 兑换 AUD
A$66.8311
1 LEGLD 兑换 GBP
34.0382
1 LEGLD 兑换 EUR
40.2647
1 LEGLD 兑换 USD
$41.51
1 LEGLD 兑换 MYR
RM186.795
1 LEGLD 兑换 TRY
1,471.1144
1 LEGLD 兑换 JPY
¥6,484.6922
1 LEGLD 兑换 RUB
4,248.5485
1 LEGLD 兑换 INR
3,593.9358
1 LEGLD 兑换 IDR
Rp680,491.6944
1 LEGLD 兑换 PHP
2,430.8256
1 LEGLD 兑换 EGP
￡E.2,092.104
1 LEGLD 兑换 BRL
R$250.3053
1 LEGLD 兑换 CAD
C$59.3593
1 LEGLD 兑换 BDT
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1 LEGLD 兑换 NGN
64,556.352
1 LEGLD 兑换 UAH
1,750.8918
1 LEGLD 兑换 VES
Bs2,241.54
1 LEGLD 兑换 PKR
Rs11,581.7051
1 LEGLD 兑换 KZT
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1 LEGLD 兑换 THB
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1 LEGLD 兑换 TWD
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1 LEGLD 兑换 CHF
Fr37.7741
1 LEGLD 兑换 HKD
HK$322.9478
1 LEGLD 兑换 MAD
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