SALSA Liquid MultiversX 价格 (LEGLD)
今天 SALSA Liquid MultiversX (LEGLD) 的实时价格为 41.51 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。LEGLD 兑换 USD 的价格为实时更新。
SALSA Liquid MultiversX 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 3.17K USD
- SALSA Liquid MultiversX 当天价格变化为 +12.00%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，SALSA Liquid MultiversX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +4.45。
在过去30天内，SALSA Liquid MultiversX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.9674611170。
在过去60天内，SALSA Liquid MultiversX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +9.3679394410。
在过去90天内，SALSA Liquid MultiversX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +13.10430201572438。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +4.45
|+12.00%
|30天
|$ -0.9674611170
|-2.33%
|60天
|$ +9.3679394410
|+22.57%
|90天
|$ +13.10430201572438
|+46.13%
SALSA Liquid MultiversX 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.93%
+12.00%
+11.18%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
This is the Liquid EGLD token of SALSA - Staking Agency Liquid Staking Algorithm.
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|1 LEGLD 兑换 AUD
A$66.8311
|1 LEGLD 兑换 GBP
￡34.0382
|1 LEGLD 兑换 EUR
€40.2647
|1 LEGLD 兑换 USD
$41.51
|1 LEGLD 兑换 MYR
RM186.795
|1 LEGLD 兑换 TRY
₺1,471.1144
|1 LEGLD 兑换 JPY
¥6,484.6922
|1 LEGLD 兑换 RUB
₽4,248.5485
|1 LEGLD 兑换 INR
₹3,593.9358
|1 LEGLD 兑换 IDR
Rp680,491.6944
|1 LEGLD 兑换 PHP
₱2,430.8256
|1 LEGLD 兑换 EGP
￡E.2,092.104
|1 LEGLD 兑换 BRL
R$250.3053
|1 LEGLD 兑换 CAD
C$59.3593
|1 LEGLD 兑换 BDT
৳5,046.7858
|1 LEGLD 兑换 NGN
₦64,556.352
|1 LEGLD 兑换 UAH
₴1,750.8918
|1 LEGLD 兑换 VES
Bs2,241.54
|1 LEGLD 兑换 PKR
Rs11,581.7051
|1 LEGLD 兑换 KZT
₸22,021.055
|1 LEGLD 兑换 THB
฿1,438.3215
|1 LEGLD 兑换 TWD
NT$1,366.9243
|1 LEGLD 兑换 CHF
Fr37.7741
|1 LEGLD 兑换 HKD
HK$322.9478
|1 LEGLD 兑换 MAD
.د.م417.1755