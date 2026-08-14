Salesforce xStock 今日价格

Salesforce xStock (CRMX) 今日实时价格为 $ 201.07，过去 24 小时内变化了 4.41%。当前 CRMX 兑 USD 的汇率为 $ 201.07 每 CRMX。

Salesforce xStock 目前市值在 $ 272,808 排名第 #-，流通供应量为 1.36K CRMX。过去 24 小时内，CRMX 的交易价格在 $ 192.57（低点）和 $ 201.11（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 775.62，而历史最低价为 $ 55.42。

短期表现方面，CRMX 在过去一小时内波动了 +0.01%，过去7 天内波动了 +6.31%。过去一天，总交易量达到 $ 993.59。

Salesforce xStock（CRMX）市场信息

市值 $ 272.81K$ 272.81K $ 272.81K 成交量（24H） $ 993.59$ 993.59 $ 993.59 完全稀释市值 $ 92.45M$ 92.45M $ 92.45M 流通量 1.36K 1.36K 1.36K 总供应量 459,767.9246334121 459,767.9246334121 459,767.9246334121

Salesforce xStock 的当前市值为 $ 272.81K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 993.59。CRMX 的流通量为 1.36K，总供应量是 459767.9246334121，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 92.45M。