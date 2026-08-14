Salary Cat 今日价格

Salary Cat (SALARYCAT) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 40.20%。当前 SALARYCAT 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 SALARYCAT。

Salary Cat 目前市值在 $ 42,919 排名第 #-，流通供应量为 965.52M SALARYCAT。过去 24 小时内，SALARYCAT 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，SALARYCAT 在过去一小时内波动了 -3.59%，过去7 天内波动了 -11.22%。过去一天，总交易量达到 --。

Salary Cat（SALARYCAT）市场信息

市值 $ 42.92K$ 42.92K $ 42.92K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 42.92K$ 42.92K $ 42.92K 流通量 965.52M 965.52M 965.52M 总供应量 965,524,060.296329 965,524,060.296329 965,524,060.296329

Salary Cat 的当前市值为 $ 42.92K, 它过去 24 小时的交易量为 --。SALARYCAT 的流通量为 965.52M，总供应量是 965524060.296329，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 42.92K。