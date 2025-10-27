Sakai Vault（SAKAI）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.03032989 至 $ 0.03527262
24H最低价 $ 0.03032989
24H最高价 $ 0.03527262
历史最高 $ 12.21
最低价 $ 0.02819608
涨跌幅（1H） +0.03%
涨跌幅（1D） -1.51%
漲跌幅（7D） -4.87%

Sakai Vault（SAKAI）当前实时价格为 $0.03289841。过去 24 小时内，SAKAI 的交易价格在 $ 0.03032989 至 $ 0.03527262 之间波动，市场活跃度显著。SAKAI 的历史最高价为 $ 12.21，历史最低价为 $ 0.02819608。

从短期表现来看，SAKAI 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.03%，过去 24 小时内变动为 -1.51%，过去 7 天内累计变动为 -4.87%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Sakai Vault（SAKAI）市场信息

市值 $ 118.23K
成交量（24H） --
完全稀释市值 $ 263.19K
流通量 3.59M
总供应量 8,000,000.0

Sakai Vault 的当前市值为 $ 118.23K, 它过去 24 小时的交易量为 --。SAKAI 的流通量为 3.59M，总供应量是 8000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 263.19K。