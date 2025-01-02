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Saito 价格 (SAITO)

USD

Saito (SAITO) 实时价格图表

$0.0052546
$0.0052546$0.0052546
+4.00%(1D)

今天 Saito (SAITO) 的价格

今天 Saito (SAITO) 的实时价格为 0.00525461 USD。目前其市值为 $ 15.75M USD。SAITO 兑换 USD 的价格为实时更新。
Saito 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 45.01K USD
- Saito 当天价格变化为 +4.07%
- 其循环供应量为 3.00B USD

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Saito (SAITO) 价格表现 USD

今天内，Saito 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00020534
在过去30天内，Saito 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0007251430
在过去60天内，Saito 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0004497709
在过去90天内，Saito 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.001492042821203914

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00020534+4.07%
30天$ -0.0007251430-13.80%
60天$ -0.0004497709-8.55%
90天$ +0.001492042821203914+39.65%

Saito (SAITO) 价格分析

Saito 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00452528
$ 0.00452528$ 0.00452528

$ 0.00525556
$ 0.00525556$ 0.00525556

$ 0.110352
$ 0.110352$ 0.110352

+0.13%

+4.07%

-0.79%

Saito (SAITO) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 15.75M
$ 15.75M$ 15.75M

$ 45.01K
$ 45.01K$ 45.01K

3.00B
3.00B 3.00B

什么是Saito (SAITO)

Saito is a Web3 Foundation grant recipient that runs blockchain applications directly in your browser. The network pays ISPs instead of miners or stakers, allowing Web3 projects to self-fund infrastructure instead of passing costs to predatory monopolies like Infura.

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Saito (SAITO) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 Saito (SAITO) 的其他问题

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SAITO 兑换为当地货币

1 SAITO 兑换 AUD
A$0.0084599221
1 SAITO 兑换 GBP
0.004203688
1 SAITO 兑换 EUR
0.0050444256
1 SAITO 兑换 USD
$0.00525461
1 SAITO 兑换 MYR
RM0.0234881067
1 SAITO 兑换 TRY
0.1855402791
1 SAITO 兑换 JPY
¥0.8251314083
1 SAITO 兑换 RUB
0.5858364689
1 SAITO 兑换 INR
0.4506353536
1 SAITO 兑换 IDR
Rp84.7517623283
1 SAITO 兑换 PHP
0.3042944651
1 SAITO 兑换 EGP
￡E.0.2667240036
1 SAITO 兑换 BRL
R$0.0326836742
1 SAITO 兑换 CAD
C$0.0075666384
1 SAITO 兑换 BDT
0.627925895
1 SAITO 兑换 NGN
8.1214726699
1 SAITO 兑换 UAH
0.2212716271
1 SAITO 兑换 VES
Bs0.26798511
1 SAITO 兑换 PKR
Rs1.464459807
1 SAITO 兑换 KZT
2.7583024273
1 SAITO 兑换 THB
฿0.1800229386
1 SAITO 兑换 TWD
NT$0.1728241229
1 SAITO 兑换 CHF
Fr0.004729149
1 SAITO 兑换 HKD
HK$0.0408283197
1 SAITO 兑换 MAD
.د.م0.0531241071