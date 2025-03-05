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SAINO 价格 (SIO)

USD

SAINO (SIO) 实时价格图表

$0.148635
$0.148635$0.148635
-13.60%(1D)

今天 SAINO (SIO) 的价格

今天 SAINO (SIO) 的实时价格为 0.147311 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。SIO 兑换 USD 的价格为实时更新。
SAINO 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 1.65M USD
- SAINO 当天价格变化为 -14.30%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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SAINO (SIO) 价格表现 USD

今天内，SAINO 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0245813344018323
在过去30天内，SAINO 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去60天内，SAINO 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，SAINO 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.0245813344018323-14.30%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

SAINO (SIO) 价格分析

SAINO 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.111891
$ 0.111891$ 0.111891

$ 0.17199
$ 0.17199$ 0.17199

$ 0.721652
$ 0.721652$ 0.721652

-0.50%

-14.30%

-44.16%

SAINO (SIO) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 1.65M
$ 1.65M$ 1.65M

0.00
0.00 0.00

什么是SAINO (SIO)

SAINO is a character licensing project that is a high value-added industry, a futuristic soft industry, and a cultural business that can generate exponential profits. Through the development of various characters, it can be produced as content and enter the online and offline markets.

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SAINO (SIO) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 SAINO (SIO) 的其他问题

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SIO 兑换为当地货币

1 SIO 兑换 AUD
A$0.23422449
1 SIO 兑换 GBP
0.11490258
1 SIO 兑换 EUR
0.13847234
1 SIO 兑换 USD
$0.147311
1 SIO 兑换 MYR
RM0.65700706
1 SIO 兑换 TRY
5.36653973
1 SIO 兑换 JPY
¥22.0082634
1 SIO 兑换 RUB
13.22116225
1 SIO 兑换 INR
12.84404609
1 SIO 兑换 IDR
Rp2,414.93403984
1 SIO 兑换 PHP
8.48805982
1 SIO 兑换 EGP
￡E.7.45688282
1 SIO 兑换 BRL
R$0.91627442
1 SIO 兑换 CAD
C$0.21212784
1 SIO 兑换 BDT
17.89681339
1 SIO 兑换 NGN
220.85601675
1 SIO 兑换 UAH
6.10751406
1 SIO 兑换 VES
Bs9.427904
1 SIO 兑换 PKR
Rs41.21614469
1 SIO 兑换 KZT
73.54501675
1 SIO 兑换 THB
฿4.95848826
1 SIO 兑换 TWD
NT$4.83032769
1 SIO 兑换 CHF
Fr0.12963368
1 SIO 兑换 HKD
HK$1.14460647
1 SIO 兑换 MAD
.د.م1.45543268