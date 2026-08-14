SailOut Royalty 今日价格

SailOut Royalty (SAIL.R) 今日实时价格为 $ 14,6，过去 24 小时内变化了 0,01%。当前 SAIL.R 兑 USD 的汇率为 $ 14,6 每 SAIL.R。

SailOut Royalty 目前市值在 $ 21 892 836 排名第 #-，流通供应量为 1,50M SAIL.R。过去 24 小时内，SAIL.R 的交易价格在 $ 14,59（低点）和 $ 14,61（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 16,7，而历史最低价为 $ 13,06。

短期表现方面，SAIL.R 在过去一小时内波动了 -0,00%，过去7 天内波动了 +0,28%。过去一天，总交易量达到 $ 500,00。

SailOut Royalty（SAIL.R）市场信息

市值 $ 21,89M$ 21,89M $ 21,89M 成交量（24H） $ 500,00$ 500,00 $ 500,00 完全稀释市值 $ 21,89M$ 21,89M $ 21,89M 流通量 1,50M 1,50M 1,50M 总供应量 1 500 000,0 1 500 000,0 1 500 000,0

SailOut Royalty 的当前市值为 $ 21,89M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 500,00。SAIL.R 的流通量为 1,50M，总供应量是 1500000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 21,89M。