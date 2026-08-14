SAIKO INU 今日价格

SAIKO INU (SAIKO) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 9,74%。当前 SAIKO 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 SAIKO。

SAIKO INU 目前市值在 $ 253.983 排名第 #-，流通供应量为 1,00T SAIKO。过去 24 小时内，SAIKO 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，SAIKO 在过去一小时内波动了 -0,30%，过去7 天内波动了 -9,89%。过去一天，总交易量达到 --。

SAIKO INU（SAIKO）市场信息

市值 $ 253,98K$ 253,98K $ 253,98K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 253,98K$ 253,98K $ 253,98K 流通量 1,00T 1,00T 1,00T 总供应量 1.000.000.000.000,0 1.000.000.000.000,0 1.000.000.000.000,0

SAIKO INU 的当前市值为 $ 253,98K, 它过去 24 小时的交易量为 --。SAIKO 的流通量为 1,00T，总供应量是 1000000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 253,98K。