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Sage Market 价格 (SAGE)

USD

Sage Market (SAGE) 实时价格图表

$0.050792
$0.050792$0.050792
+9.30%(1D)

今天 Sage Market (SAGE) 的价格

今天 Sage Market (SAGE) 的实时价格为 0.050792 USD。目前其市值为 $ 4.06M USD。SAGE 兑换 USD 的价格为实时更新。
Sage Market 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 103.58K USD
- Sage Market 当天价格变化为 +9.37%
- 其循环供应量为 80.00M USD

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Sage Market (SAGE) 价格表现 USD

今天内，Sage Market 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00435199
在过去30天内，Sage Market 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0054265156
在过去60天内，Sage Market 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0035385008
在过去90天内，Sage Market 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.037752315544132261

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00435199+9.37%
30天$ -0.0054265156-10.68%
60天$ +0.0035385008+6.97%
90天$ +0.037752315544132261+289.52%

Sage Market (SAGE) 价格分析

Sage Market 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.04624708
$ 0.04624708$ 0.04624708

$ 0.069985
$ 0.069985$ 0.069985

$ 0.115059
$ 0.115059$ 0.115059

+0.69%

+9.37%

-18.17%

Sage Market (SAGE) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 4.06M
$ 4.06M$ 4.06M

$ 103.58K
$ 103.58K$ 103.58K

80.00M
80.00M 80.00M

什么是Sage Market (SAGE)

An offering by Ceremonies, Sage is a decentralized, uncensorable marketplace for agentic knowledge and action. At the core of Sage Marketplace is a decentralized market that operates beyond the control of any single entity, ensuring it remains free from censorship and manipulation. This digital agora serves as a hub for AI knowledge, including LLMs, visual content generation through Latent Diffusion, sophisticated trading bots, and other AI-driven services, allowing creators to freely share, sell, and innovate, thus promoting a diverse ecosystem of ideas and applications.

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Sage Market (SAGE) 资源

官网

大家还在问：关于 Sage Market (SAGE) 的其他问题

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SAGE 兑换为当地货币

1 SAGE 兑换 AUD
A$0.0812672
1 SAGE 兑换 GBP
0.0406336
1 SAGE 兑换 EUR
0.0482524
1 SAGE 兑换 USD
$0.050792
1 SAGE 兑换 MYR
RM0.22297688
1 SAGE 兑换 TRY
1.815814
1 SAGE 兑换 JPY
¥7.90526688
1 SAGE 兑换 RUB
4.977616
1 SAGE 兑换 INR
4.40722184
1 SAGE 兑换 IDR
Rp819.22569176
1 SAGE 兑换 PHP
2.9687924
1 SAGE 兑换 EGP
￡E.2.55077424
1 SAGE 兑换 BRL
R$0.2971332
1 SAGE 兑换 CAD
C$0.07314048
1 SAGE 兑换 BDT
6.17579928
1 SAGE 兑换 NGN
78.86930968
1 SAGE 兑换 UAH
2.13783528
1 SAGE 兑换 VES
Bs2.895144
1 SAGE 兑换 PKR
Rs14.17147592
1 SAGE 兑换 KZT
26.26251152
1 SAGE 兑换 THB
฿1.71778544
1 SAGE 兑换 TWD
NT$1.66953304
1 SAGE 兑换 CHF
Fr0.0457128
1 SAGE 兑换 HKD
HK$0.39566968
1 SAGE 兑换 MAD
.د.م0.50842792