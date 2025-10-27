Sage by Virtuals（SAGE）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00118991 $ 0.00118991 $ 0.00118991 24H最低价 $ 0.00155815 $ 0.00155815 $ 0.00155815 24H最高价 24H最低价 $ 0.00118991$ 0.00118991 $ 0.00118991 24H最高价 $ 0.00155815$ 0.00155815 $ 0.00155815 历史最高 $ 0.00686891$ 0.00686891 $ 0.00686891 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） -1.58% 涨跌幅（1D） +17.74% 漲跌幅（7D） +82.91% 漲跌幅（7D） +82.91%

Sage by Virtuals（SAGE）当前实时价格为 $0.00151955。过去 24 小时内，SAGE 的交易价格在 $ 0.00118991 至 $ 0.00155815 之间波动，市场活跃度显著。SAGE 的历史最高价为 $ 0.00686891，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，SAGE 在过去 1 小时内的价格变动为 -1.58%，过去 24 小时内变动为 +17.74%，过去 7 天内累计变动为 +82.91%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Sage by Virtuals（SAGE）市场信息

市值 $ 1.52M$ 1.52M $ 1.52M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 1.52M$ 1.52M $ 1.52M 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Sage by Virtuals 的当前市值为 $ 1.52M, 它过去 24 小时的交易量为 --。SAGE 的流通量为 1.00B，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.52M。