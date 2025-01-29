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SAFUU 价格 (SAFUU)

USD

SAFUU (SAFUU) 实时价格图表

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-1.70%(1D)

今天 SAFUU (SAFUU) 的价格

今天 SAFUU (SAFUU) 的实时价格为 0.135377 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。SAFUU 兑换 USD 的价格为实时更新。
SAFUU 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 82.29 USD
- SAFUU 当天价格变化为 -1.76%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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SAFUU (SAFUU) 价格表现 USD

今天内，SAFUU 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0024318542628107
在过去30天内，SAFUU 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0066205986
在过去60天内，SAFUU 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0010420915
在过去90天内，SAFUU 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0094362804768703

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.0024318542628107-1.76%
30天$ -0.0066205986-4.89%
60天$ -0.0010420915-0.76%
90天$ +0.0094362804768703+7.49%

SAFUU (SAFUU) 价格分析

SAFUU 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.133936
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$ 0.13859
$ 0.13859$ 0.13859

$ 227.55
$ 227.55$ 227.55

+0.77%

-1.76%

-3.89%

SAFUU (SAFUU) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
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$ 82.29
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什么是SAFUU (SAFUU)

Safuu is a company focused on DeFi innovation that creates benefits and value for Safuu token holders and the Safuu Auto-Staking Protocol (SAP) is a new financial protocol that makes staking easier, more efficient and awards $SAFUU token holders the highest stable returns in crypto.

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SAFUU (SAFUU) 资源

官网

大家还在问：关于 SAFUU (SAFUU) 的其他问题

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SAFUU 兑换为当地货币

1 SAFUU 兑换 AUD
A$0.2166032
1 SAFUU 兑换 GBP
0.1083016
1 SAFUU 兑换 EUR
0.12860815
1 SAFUU 兑换 USD
$0.135377
1 SAFUU 兑换 MYR
RM0.59430503
1 SAFUU 兑换 TRY
4.83972775
1 SAFUU 兑换 JPY
¥21.07684513
1 SAFUU 兑换 RUB
13.266946
1 SAFUU 兑换 INR
11.74801606
1 SAFUU 兑换 IDR
Rp2,183.49969431
1 SAFUU 兑换 PHP
7.91143188
1 SAFUU 兑换 EGP
￡E.6.79727917
1 SAFUU 兑换 BRL
R$0.79195545
1 SAFUU 兑换 CAD
C$0.19494288
1 SAFUU 兑换 BDT
16.46048943
1 SAFUU 兑换 NGN
210.21205183
1 SAFUU 兑换 UAH
5.69801793
1 SAFUU 兑换 VES
Bs7.716489
1 SAFUU 兑换 PKR
Rs37.77153677
1 SAFUU 兑换 KZT
69.99803162
1 SAFUU 兑换 THB
฿4.57709637
1 SAFUU 兑换 TWD
NT$4.44848822
1 SAFUU 兑换 CHF
Fr0.1218393
1 SAFUU 兑换 HKD
HK$1.05458683
1 SAFUU 兑换 MAD
.د.م1.35512377