SafuLauncher（SAFU）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00010052 $ 0.00010052 $ 0.00010052 24H最低价 $ 0.00010411 $ 0.00010411 $ 0.00010411 24H最高价 24H最低价 $ 0.00010052$ 0.00010052 $ 0.00010052 24H最高价 $ 0.00010411$ 0.00010411 $ 0.00010411 历史最高 $ 0.000813$ 0.000813 $ 0.000813 最低价 $ 0.00009913$ 0.00009913 $ 0.00009913 涨跌幅（1H） -- 涨跌幅（1D） +2.66% 漲跌幅（7D） -6.15% 漲跌幅（7D） -6.15%

SafuLauncher（SAFU）当前实时价格为 $0.00010411。过去 24 小时内，SAFU 的交易价格在 $ 0.00010052 至 $ 0.00010411 之间波动，市场活跃度显著。SAFU 的历史最高价为 $ 0.000813，历史最低价为 $ 0.00009913。

从短期表现来看，SAFU 在过去 1 小时内的价格变动为 --，过去 24 小时内变动为 +2.66%，过去 7 天内累计变动为 -6.15%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

SafuLauncher（SAFU）市场信息

市值 $ 10.41K$ 10.41K $ 10.41K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 10.41K$ 10.41K $ 10.41K 流通量 100.00M 100.00M 100.00M 总供应量 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

SafuLauncher 的当前市值为 $ 10.41K, 它过去 24 小时的交易量为 --。SAFU 的流通量为 100.00M，总供应量是 100000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 10.41K。