Safevano Wallet 今日价格

Safevano Wallet (SAFEVANO) 今日实时价格为 $ 0.00715152，过去 24 小时内变化了 17.12%。当前 SAFEVANO 兑 USD 的汇率为 $ 0.00715152 每 SAFEVANO。

Safevano Wallet 目前市值在 $ 78,659 排名第 #-，流通供应量为 11.00M SAFEVANO。过去 24 小时内，SAFEVANO 的交易价格在 $ 0.00728399（低点）和 $ 0.00863032（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.066279，而历史最低价为 $ 0.00688897。

短期表现方面，SAFEVANO 在过去一小时内波动了 -5.64%，过去7 天内波动了 -77.79%。过去一天，总交易量达到 $ 2.17K。

Safevano Wallet（SAFEVANO）市场信息

市值 $ 78.66K$ 78.66K $ 78.66K 成交量（24H） $ 2.17K$ 2.17K $ 2.17K 完全稀释市值 $ 78.66K$ 78.66K $ 78.66K 流通量 11.00M 11.00M 11.00M 总供应量 11,000,000.0 11,000,000.0 11,000,000.0

Safevano Wallet 的当前市值为 $ 78.66K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 2.17K。SAFEVANO 的流通量为 11.00M，总供应量是 11000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 78.66K。