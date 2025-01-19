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SafeStake 价格 (DVT)

USD

SafeStake (DVT) 实时价格图表

$0.0272468
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0.00%(1D)

今天 SafeStake (DVT) 的价格

今天 SafeStake (DVT) 的实时价格为 0.0272468 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。DVT 兑换 USD 的价格为实时更新。
SafeStake 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 154.29 USD
- SafeStake 当天价格变化为 -0.02%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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SafeStake (DVT) 价格表现 USD

今天内，SafeStake 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，SafeStake 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0063848870
在过去60天内，SafeStake 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0064380101
在过去90天内，SafeStake 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.002487782692877643

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0-0.02%
30天$ -0.0063848870-23.43%
60天$ -0.0064380101-23.62%
90天$ -0.002487782692877643-8.36%

SafeStake (DVT) 价格分析

SafeStake 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.02697993
$ 0.02697993$ 0.02697993

$ 0.02736082
$ 0.02736082$ 0.02736082

$ 0.196028
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--

-0.02%

-0.51%

SafeStake (DVT) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
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$ 154.29
$ 154.29$ 154.29

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什么是SafeStake (DVT)

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SafeStake (DVT) 资源

官网

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DVT 兑换为当地货币

1 DVT 兑换 AUD
A$0.043867348
1 DVT 兑换 GBP
0.022342376
1 DVT 兑换 EUR
0.026429396
1 DVT 兑换 USD
$0.0272468
1 DVT 兑换 MYR
RM0.1226106
1 DVT 兑换 TRY
0.965354124
1 DVT 兑换 JPY
¥4.257857436
1 DVT 兑换 RUB
2.791707128
1 DVT 兑换 INR
2.359027944
1 DVT 兑换 IDR
Rp446.668780992
1 DVT 兑换 PHP
1.59530014
1 DVT 兑换 EGP
￡E.1.368334296
1 DVT 兑换 BRL
R$0.16620548
1 DVT 兑换 CAD
C$0.039235392
1 DVT 兑换 BDT
3.3104862
1 DVT 兑换 NGN
42.440433084
1 DVT 兑换 UAH
1.147362748
1 DVT 兑换 VES
Bs1.4713272
1 DVT 兑换 PKR
Rs7.595862904
1 DVT 兑换 KZT
14.462056504
1 DVT 兑换 THB
฿0.937017452
1 DVT 兑换 TWD
NT$0.896147252
1 DVT 兑换 CHF
Fr0.024794588
1 DVT 兑换 HKD
HK$0.211980104
1 DVT 兑换 MAD
.د.م0.273557872