SafeMoon 今日价格

SafeMoon (SFM) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 15.12%。当前 SFM 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 SFM。

SafeMoon 目前市值在 $ 329,343 排名第 #-，流通供应量为 614.01B SFM。过去 24 小时内，SFM 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00338272，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，SFM 在过去一小时内波动了 -0.02%，过去7 天内波动了 -58.57%。过去一天，总交易量达到 --。

SafeMoon（SFM）市场信息

市值 $ 329.34K$ 329.34K $ 329.34K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 329.34K$ 329.34K $ 329.34K 流通量 614.01B 614.01B 614.01B 总供应量 614,007,140,465.79 614,007,140,465.79 614,007,140,465.79

SafeMoon 的当前市值为 $ 329.34K, 它过去 24 小时的交易量为 --。SFM 的流通量为 614.01B，总供应量是 614007140465.79，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 329.34K。