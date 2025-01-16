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SafeLaunch 价格 (SFEX)

USD

SafeLaunch (SFEX) 实时价格图表

$0.02574677
$0.02574677$0.02574677
+2.20%(1D)

今天 SafeLaunch (SFEX) 的价格

今天 SafeLaunch (SFEX) 的实时价格为 0.02574677 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。SFEX 兑换 USD 的价格为实时更新。
SafeLaunch 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 25.75 USD
- SafeLaunch 当天价格变化为 +2.25%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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SafeLaunch (SFEX) 价格表现 USD

今天内，SafeLaunch 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00056572
在过去30天内，SafeLaunch 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0055969487
在过去60天内，SafeLaunch 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0029922690
在过去90天内，SafeLaunch 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00056572+2.25%
30天$ -0.0055969487-21.73%
60天$ -0.0029922690-11.62%
90天$ 0--

SafeLaunch (SFEX) 价格分析

SafeLaunch 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.02518105
$ 0.02518105$ 0.02518105

$ 0.02574677
$ 0.02574677$ 0.02574677

$ 2.01
$ 2.01$ 2.01

--

+2.25%

-1.48%

SafeLaunch (SFEX) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 25.75
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0.00
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什么是SafeLaunch (SFEX)

Community VC and cross-chain BSC project incubator.

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SafeLaunch (SFEX) 资源

官网

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SFEX 兑换为当地货币

1 SFEX 兑换 AUD
A$0.0414522997
1 SFEX 兑换 GBP
0.0211123514
1 SFEX 兑换 EUR
0.0249743669
1 SFEX 兑换 USD
$0.02574677
1 SFEX 兑换 MYR
RM0.115860465
1 SFEX 兑换 TRY
0.9124655288
1 SFEX 兑换 JPY
¥4.0195857324
1 SFEX 兑换 RUB
2.6351819095
1 SFEX 兑换 INR
2.2291553466
1 SFEX 兑换 IDR
Rp422.0781291888
1 SFEX 兑换 PHP
1.5077308512
1 SFEX 兑换 EGP
￡E.1.297637208
1 SFEX 兑换 BRL
R$0.1552530231
1 SFEX 兑换 CAD
C$0.0368178811
1 SFEX 兑换 BDT
3.1302922966
1 SFEX 兑换 NGN
40.041376704
1 SFEX 兑换 UAH
1.0859987586
1 SFEX 兑换 VES
Bs1.39032558
1 SFEX 兑换 PKR
Rs7.1836062977
1 SFEX 兑换 KZT
13.658661485
1 SFEX 兑换 THB
฿0.8921255805
1 SFEX 兑换 TWD
NT$0.8478411361
1 SFEX 兑换 CHF
Fr0.0234295607
1 SFEX 兑换 HKD
HK$0.2003098706
1 SFEX 兑换 MAD
.د.م0.2587550385