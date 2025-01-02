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SafeDeal 价格 (SFD)

USD

SafeDeal (SFD) 实时价格图表

$0.066764
$0.066764$0.066764
+3.90%(1D)

今天 SafeDeal (SFD) 的价格

今天 SafeDeal (SFD) 的实时价格为 0.066764 USD。目前其市值为 $ 2.11M USD。SFD 兑换 USD 的价格为实时更新。
SafeDeal 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 177.20 USD
- SafeDeal 当天价格变化为 +3.97%
- 其循环供应量为 31.66M USD

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SafeDeal (SFD) 价格表现 USD

今天内，SafeDeal 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00255045
在过去30天内，SafeDeal 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0225370427
在过去60天内，SafeDeal 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0188963818
在过去90天内，SafeDeal 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0084646768261836

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00255045+3.97%
30天$ -0.0225370427-33.75%
60天$ -0.0188963818-28.30%
90天$ -0.0084646768261836-11.25%

SafeDeal (SFD) 价格分析

SafeDeal 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.061424
$ 0.061424$ 0.061424

$ 0.066822
$ 0.066822$ 0.066822

$ 37.47
$ 37.47$ 37.47

+0.05%

+3.97%

-12.73%

SafeDeal (SFD) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 2.11M
$ 2.11M$ 2.11M

$ 177.20
$ 177.20$ 177.20

31.66M
31.66M 31.66M

什么是SafeDeal (SFD)

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SafeDeal (SFD) 资源

官网

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SFD 兑换为当地货币

1 SFD 兑换 AUD
A$0.10749004
1 SFD 兑换 GBP
0.0534112
1 SFD 兑换 EUR
0.06409344
1 SFD 兑换 USD
$0.066764
1 SFD 兑换 MYR
RM0.29843508
1 SFD 兑换 TRY
2.35743684
1 SFD 兑换 JPY
¥10.48395092
1 SFD 兑换 RUB
7.44351836
1 SFD 兑换 INR
5.72568064
1 SFD 兑换 IDR
Rp1,076.83855892
1 SFD 兑换 PHP
3.86630324
1 SFD 兑换 EGP
￡E.3.38894064
1 SFD 兑换 BRL
R$0.41527208
1 SFD 兑换 CAD
C$0.09614016
1 SFD 兑换 BDT
7.978298
1 SFD 兑换 NGN
103.18977076
1 SFD 兑换 UAH
2.81143204
1 SFD 兑换 VES
Bs3.404964
1 SFD 兑换 PKR
Rs18.6071268
1 SFD 兑换 KZT
35.04642652
1 SFD 兑换 THB
฿2.28733464
1 SFD 兑换 TWD
NT$2.19586796
1 SFD 兑换 CHF
Fr0.0600876
1 SFD 兑换 HKD
HK$0.51875628
1 SFD 兑换 MAD
.د.م0.67498404