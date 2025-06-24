Safe Quantum Wallet 价格 (SQW)
今天 Safe Quantum Wallet (SQW) 的实时价格为 0.0006697 USD。目前其市值为 $ 66.95K USD。SQW 兑换 USD 的价格为实时更新。
Safe Quantum Wallet 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- Safe Quantum Wallet 当天价格变化为 +8.73%
- 其循环供应量为 100.00M USD
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今天内，Safe Quantum Wallet 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去30天内，Safe Quantum Wallet 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去60天内，Safe Quantum Wallet 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，Safe Quantum Wallet 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|+8.73%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
Safe Quantum Wallet 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.18%
+8.73%
--
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
The Safe Quantum Wallet implements ML-KEM alongside traditional cryptography to create a hybrid system that maintains compatibility with current blockchain networks while protecting against future quantum threats. This approach provides a practical transition path to post-quantum security without requiring immediate changes to blockchain protocols. Quantum computers leverage quantum mechanical phenomena to perform computations that are intractable for classical computers. While general-purpose quantum computers are still in early development stages, specialized algorithms have been developed that could break widely used cryptographic systems once sufficiently powerful quantum hardware is available. ML-KEM (Module-Lattice Key Encapsulation Mechanism), formerly known as CRYSTALS-Kyber, is a lattice-based key encapsulation mechanism that was selected by NIST in July 2022 as the primary algorithm for post-quantum key establishment [2]. The Safe Quantum Wallet implements ML-KEM to protect private keys and transaction data from quantum attacks.
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|1 SQW 兑换 VND
₫17.6231555
|1 SQW 兑换 AUD
A$0.001024641
|1 SQW 兑换 GBP
￡0.000488881
|1 SQW 兑换 EUR
€0.000575942
|1 SQW 兑换 USD
$0.0006697
|1 SQW 兑换 MYR
RM0.002839528
|1 SQW 兑换 TRY
₺0.026546908
|1 SQW 兑换 JPY
¥0.097126591
|1 SQW 兑换 RUB
₽0.052671905
|1 SQW 兑换 INR
₹0.057614291
|1 SQW 兑换 IDR
Rp10.978686768
|1 SQW 兑换 KRW
₩0.911153638
|1 SQW 兑换 PHP
₱0.038119324
|1 SQW 兑换 EGP
￡E.0.033511788
|1 SQW 兑换 BRL
R$0.003676653
|1 SQW 兑换 CAD
C$0.000917489
|1 SQW 兑换 BDT
৳0.08183734
|1 SQW 兑换 NGN
₦1.038289486
|1 SQW 兑换 UAH
₴0.028040339
|1 SQW 兑换 VES
Bs0.0689791
|1 SQW 兑换 PKR
Rs0.18992692
|1 SQW 兑换 KZT
₸0.349529824
|1 SQW 兑换 THB
฿0.021879099
|1 SQW 兑换 TWD
NT$0.019762847
|1 SQW 兑换 AED
د.إ0.002457799
|1 SQW 兑换 CHF
Fr0.000542457
|1 SQW 兑换 HKD
HK$0.005250448
|1 SQW 兑换 MAD
.د.م0.006060785
|1 SQW 兑换 MXN
$0.012744391