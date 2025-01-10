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SafCoin 价格 (SAF)

USD

SafCoin (SAF) 实时价格图表

$0.00264559
$0.00264559$0.00264559
0.00%(1D)

今天 SafCoin (SAF) 的价格

今天 SafCoin (SAF) 的实时价格为 0.00264559 USD。目前其市值为 $ 25.93K USD。SAF 兑换 USD 的价格为实时更新。
SafCoin 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 0.13 USD
- SafCoin 当天价格变化为 --
- 其循环供应量为 9.80M USD

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SafCoin (SAF) 价格表现 USD

今天内，SafCoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，SafCoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0037257179
在过去60天内，SafCoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0014101420
在过去90天内，SafCoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0004461772640628043

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0--
30天$ +0.0037257179+140.83%
60天$ -0.0014101420-53.30%
90天$ +0.0004461772640628043+20.29%

SafCoin (SAF) 价格分析

SafCoin 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0
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$ 0
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$ 3.03
$ 3.03$ 3.03

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--

+0.02%

SafCoin (SAF) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 25.93K
$ 25.93K$ 25.93K

$ 0.13
$ 0.13$ 0.13

9.80M
9.80M 9.80M

什么是SafCoin (SAF)

SafCoin price today is $0.719980 with a 24-hour trading volume of $2,582. SAF price is up 52.1% in the last 24 hours. It has a circulating supply of 0 SAF coins and a max supply of ?. If you are looking to buy or sell SafCoin, P2PB2B is currently the most active exchange.

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SafCoin (SAF) 资源

官网

大家还在问：关于 SafCoin (SAF) 的其他问题

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SAF 兑换为当地货币

1 SAF 兑换 AUD
A$0.0042593999
1 SAF 兑换 GBP
0.0021429279
1 SAF 兑换 EUR
0.0025662223
1 SAF 兑换 USD
$0.00264559
1 SAF 兑换 MYR
RM0.0118786991
1 SAF 兑换 TRY
0.0937067978
1 SAF 兑换 JPY
¥0.4183206908
1 SAF 兑换 RUB
0.2718343725
1 SAF 兑换 INR
0.2276001077
1 SAF 兑换 IDR
Rp42.6708004777
1 SAF 兑换 PHP
0.1547934709
1 SAF 兑换 EGP
￡E.0.1337610304
1 SAF 兑换 BRL
R$0.0160058195
1 SAF 兑换 CAD
C$0.0038096496
1 SAF 兑换 BDT
0.3227090682
1 SAF 兑换 NGN
4.0953204082
1 SAF 兑换 UAH
0.1121465601
1 SAF 兑换 VES
Bs0.14021627
1 SAF 兑换 PKR
Rs0.7377492274
1 SAF 兑换 KZT
1.3909453984
1 SAF 兑换 THB
฿0.0915109581
1 SAF 兑换 TWD
NT$0.0871986464
1 SAF 兑换 CHF
Fr0.0024074869
1 SAF 兑换 HKD
HK$0.0205826902
1 SAF 兑换 MAD
.د.م0.0266146354