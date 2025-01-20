SACRA 价格 (SACRA)
今天 SACRA (SACRA) 的实时价格为 0.01854562 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。SACRA 兑换 USD 的价格为实时更新。
SACRA 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 19.12K USD
- SACRA 当天价格变化为 -8.81%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，SACRA 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00179282856302117。
在过去30天内，SACRA 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去60天内，SACRA 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，SACRA 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00179282856302117
|-8.81%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
SACRA 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+1.46%
-8.81%
-10.49%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Sacra: Sacra: Falling of Myrd is DeFi based RPG game ever where you can monetize your mind and get $SACRA. Sacra's main points: - Complete decentralization - Transparent DeFi-based economy. - Open source (no servers) - Integration of real assets into the game economy - Play-and-Earn Mechanics - Transparency and stability of rules - Users' interests come first And most importantly is addictive gameplay and LORE - the secrets of ancient artifacts, monsters, quests and adventures. At each stage you can get $SACRA
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|1 SACRA 兑换 AUD
A$0.029672992
|1 SACRA 兑换 GBP
￡0.0150219522
|1 SACRA 兑换 EUR
€0.0178037952
|1 SACRA 兑换 USD
$0.01854562
|1 SACRA 兑换 MYR
RM0.0832698338
|1 SACRA 兑换 TRY
₺0.6598531596
|1 SACRA 兑换 JPY
¥2.89311672
|1 SACRA 兑换 RUB
₽1.8998133128
|1 SACRA 兑换 INR
₹1.6049379548
|1 SACRA 兑换 IDR
Rp304.0265087328
|1 SACRA 兑换 PHP
₱1.0843624014
|1 SACRA 兑换 EGP
￡E.0.9334010546
|1 SACRA 兑换 BRL
R$0.1127573696
|1 SACRA 兑换 CAD
C$0.0267056928
|1 SACRA 兑换 BDT
৳2.2531073738
|1 SACRA 兑换 NGN
₦28.842148224
|1 SACRA 兑换 UAH
₴0.780770602
|1 SACRA 兑换 VES
Bs1.00146348
|1 SACRA 兑换 PKR
Rs5.1671806444
|1 SACRA 兑换 KZT
₸9.83845141
|1 SACRA 兑换 THB
฿0.636114766
|1 SACRA 兑换 TWD
NT$0.607369055
|1 SACRA 兑换 CHF
Fr0.0168765142
|1 SACRA 兑换 HKD
HK$0.1442849236
|1 SACRA 兑换 MAD
.د.م0.1861980248