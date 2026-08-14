SachiCoin 今日价格

SachiCoin (SACHI) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 1.58%。当前 SACHI 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 SACHI。

SachiCoin 目前市值在 $ 63,368 排名第 #-，流通供应量为 963.29M SACHI。过去 24 小时内，SACHI 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00993498，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，SACHI 在过去一小时内波动了 -0.02%，过去7 天内波动了 -15.19%。过去一天，总交易量达到 --。

SachiCoin（SACHI）市场信息

市值 $ 63.37K$ 63.37K $ 63.37K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 63.37K$ 63.37K $ 63.37K 流通量 963.29M 963.29M 963.29M 总供应量 963,294,875.911827 963,294,875.911827 963,294,875.911827

SachiCoin 的当前市值为 $ 63.37K, 它过去 24 小时的交易量为 --。SACHI 的流通量为 963.29M，总供应量是 963294875.911827，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 63.37K。