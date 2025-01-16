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SaaSGo 价格 (SAAS)

USD

SaaSGo (SAAS) 实时价格图表

$0.057736
$0.057736$0.057736
-1.20%(1D)

今天 SaaSGo (SAAS) 的价格

今天 SaaSGo (SAAS) 的实时价格为 0.057737 USD。目前其市值为 $ 46.22M USD。SAAS 兑换 USD 的价格为实时更新。
SaaSGo 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 189.85K USD
- SaaSGo 当天价格变化为 -1.29%
- 其循环供应量为 800.00M USD

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SaaSGo (SAAS) 价格表现 USD

今天内，SaaSGo 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00075766196354301
在过去30天内，SaaSGo 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去60天内，SaaSGo 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，SaaSGo 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.00075766196354301-1.29%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

SaaSGo (SAAS) 价格分析

SaaSGo 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.057684
$ 0.057684$ 0.057684

$ 0.058715
$ 0.058715$ 0.058715

$ 0.059978
$ 0.059978$ 0.059978

-0.85%

-1.29%

+4.62%

SaaSGo (SAAS) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 46.22M
$ 46.22M$ 46.22M

$ 189.85K
$ 189.85K$ 189.85K

800.00M
800.00M 800.00M

什么是SaaSGo (SAAS)

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SaaSGo (SAAS) 资源

官网

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SAAS 兑换为当地货币

1 SAAS 兑换 AUD
A$0.09295657
1 SAAS 兑换 GBP
0.04676697
1 SAAS 兑换 EUR
0.05600489
1 SAAS 兑换 USD
$0.057737
1 SAAS 兑换 MYR
RM0.2598165
1 SAAS 兑换 TRY
2.04619928
1 SAAS 兑换 JPY
¥8.99888882
1 SAAS 兑换 RUB
5.93189938
1 SAAS 兑换 INR
4.99655998
1 SAAS 兑换 IDR
Rp946.50804528
1 SAAS 兑换 PHP
3.37992398
1 SAAS 兑换 EGP
￡E.2.90648058
1 SAAS 兑换 BRL
R$0.34699937
1 SAAS 兑换 CAD
C$0.08256391
1 SAAS 兑换 BDT
6.98386752
1 SAAS 兑换 NGN
89.7925824
1 SAAS 兑换 UAH
2.42957296
1 SAAS 兑换 VES
Bs3.117798
1 SAAS 兑换 PKR
Rs16.08668294
1 SAAS 兑换 KZT
30.48398126
1 SAAS 兑换 THB
฿1.99654546
1 SAAS 兑换 TWD
NT$1.90012467
1 SAAS 兑换 CHF
Fr0.05254067
1 SAAS 兑换 HKD
HK$0.44919386
1 SAAS 兑换 MAD
.د.م0.58083422