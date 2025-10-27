S3NSE AI（S3NSE）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0.00106429 24H最低价 $ 0.00106429 24H最高价 历史最高 $ 0.0072469 最低价 $ 0 涨跌幅（1H） +0.38% 涨跌幅（1D） +7.07% 漲跌幅（7D） -18.88%

S3NSE AI（S3NSE）当前实时价格为 $0.00106343。过去 24 小时内，S3NSE 的交易价格在 $ 0 至 $ 0.00106429 之间波动，市场活跃度显著。S3NSE 的历史最高价为 $ 0.0072469，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，S3NSE 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.38%，过去 24 小时内变动为 +7.07%，过去 7 天内累计变动为 -18.88%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

S3NSE AI（S3NSE）市场信息

市值 $ 22.33K 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 22.33K 流通量 21.00M 总供应量 21,000,000.0

S3NSE AI 的当前市值为 $ 22.33K, 它过去 24 小时的交易量为 --。S3NSE 的流通量为 21.00M，总供应量是 21000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 22.33K。