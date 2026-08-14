RZTO 今日价格

RZTO (RZTO) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 35.37%。当前 RZTO 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 RZTO。

RZTO 目前市值在 $ 179,525 排名第 #-，流通供应量为 10.00B RZTO。过去 24 小时内，RZTO 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.0093851，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，RZTO 在过去一小时内波动了 -0.72%，过去7 天内波动了 -21.23%。过去一天，总交易量达到 --。

RZTO（RZTO）市场信息

市值 $ 179.53K$ 179.53K $ 179.53K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 179.53K$ 179.53K $ 179.53K 流通量 10.00B 10.00B 10.00B 总供应量 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

RZTO 的当前市值为 $ 179.53K, 它过去 24 小时的交易量为 --。RZTO 的流通量为 10.00B，总供应量是 10000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 179.53K。