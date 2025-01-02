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RYI Unity 价格 (RYIU)

USD

RYI Unity (RYIU) 实时价格图表

$0.02362252
$0.02362252$0.02362252
+9.40%(1D)

今天 RYI Unity (RYIU) 的价格

今天 RYI Unity (RYIU) 的实时价格为 0.02362252 USD。目前其市值为 $ 357.65K USD。RYIU 兑换 USD 的价格为实时更新。
RYI Unity 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 4.51K USD
- RYI Unity 当天价格变化为 +9.45%
- 其循环供应量为 15.14M USD

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RYI Unity (RYIU) 价格表现 USD

今天内，RYI Unity 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00203861
在过去30天内，RYI Unity 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0081116213
在过去60天内，RYI Unity 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0203352691
在过去90天内，RYI Unity 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.010367619414879208

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00203861+9.45%
30天$ +0.0081116213+34.34%
60天$ +0.0203352691+86.08%
90天$ +0.010367619414879208+78.22%

RYI Unity (RYIU) 价格分析

RYI Unity 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.02144299
$ 0.02144299$ 0.02144299

$ 0.0232648
$ 0.0232648$ 0.0232648

$ 0.283518
$ 0.283518$ 0.283518

+3.42%

+9.45%

+45.16%

RYI Unity (RYIU) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 357.65K
$ 357.65K$ 357.65K

$ 4.51K
$ 4.51K$ 4.51K

15.14M
15.14M 15.14M

什么是RYI Unity (RYIU)

RYIU Token is the native digital currency for RYI Unity with premiere token features designed to enhance users experience

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RYI Unity (RYIU) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 RYI Unity (RYIU) 的其他问题

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RYIU 兑换为当地货币

1 RYIU 兑换 AUD
A$0.0380322572
1 RYIU 兑换 GBP
0.018898016
1 RYIU 兑换 EUR
0.0229138444
1 RYIU 兑换 USD
$0.02362252
1 RYIU 兑换 MYR
RM0.1055926644
1 RYIU 兑换 TRY
0.833874956
1 RYIU 兑换 JPY
¥3.7118065676
1 RYIU 兑换 RUB
2.6223359452
1 RYIU 兑换 INR
2.0253948648
1 RYIU 兑换 IDR
Rp381.0083337556
1 RYIU 兑换 PHP
1.3696337096
1 RYIU 兑换 EGP
￡E.1.19884289
1 RYIU 兑换 BRL
R$0.1459871736
1 RYIU 兑换 CAD
C$0.0340164288
1 RYIU 兑换 BDT
2.82289114
1 RYIU 兑换 NGN
36.5107306868
1 RYIU 兑换 UAH
0.9947443172
1 RYIU 兑换 VES
Bs1.20474852
1 RYIU 兑换 PKR
Rs6.583596324
1 RYIU 兑换 KZT
12.4001694236
1 RYIU 兑换 THB
฿0.8100162108
1 RYIU 兑换 TWD
NT$0.7769446828
1 RYIU 兑换 CHF
Fr0.0214964932
1 RYIU 兑换 HKD
HK$0.1835469804
1 RYIU 兑换 MAD
.د.م0.2388236772